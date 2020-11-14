空軍志航基地F-5E戰機10月29日失事造成飛官朱冠甍殉職，當天起所有F-5型機部隊全面停止飛行，執行天安特檢，今天已經正式開始復飛。為了安定軍心，空軍也由高層將官親自陪同進行試飛，據悉，當初參謀長黃志偉中將曾在立法院霸氣表示願意親自試飛，空軍上午表示，上午已由空軍司令熊厚基上將親自成功試飛，不但化解外界疑慮，也鼓舞部隊士氣。

空軍司令熊厚基親自坐鎮試飛 F-5型戰機特檢後今天復飛。(軍聞社提供)

空軍司令熊厚基上將與空地勤官兵合影。（軍聞社提供）

F-5戰機特檢後首批飛行1批2架次，空軍司令熊厚基上將同乘。（軍聞社提供）

今天首次飛行任務1批2架次，機號5403的F-5戰機在早上8點50分準時抬頭起飛，熊司令坐在後座，前座由飛行員劉劍鴻中校擔任，在執行完成預定的空中課目後，戰機在上午9點30分落地滑回停機坪。

熊厚基強調，這次同乘最主要的目的，就是希望告訴國人，空軍F-5戰機是值得信賴的飛機，空軍全體官士兵捍衛領空、守護家園的信念沒有一絲一毫鬆懈。

在不幸的朱中校殉職事件發生後，空軍臺東基地全體官兵不分晝夜，全力投入特檢工作，技勤人員專注執行發動機系統、逃生系統、燃油系統及銹（腐）蝕防護等各項檢查，經過嚴格的儀電測試及跑道試滑後，才有今天的首批試飛任務。

「每一起飛安事件都是我們最不願見到的痛。」熊厚基表示，他是「空軍司令」也是一位由國家培養出來的「戰鬥機飛行員」，他深知每位飛行員從遴選、培育與訓練都非常嚴格，也非常不容易。

熊厚基指出，飛行員是國家寶貴的人才，更是每個家庭的重要支柱，為了確保戰機安全起降，空軍長年推展「風險管理」、「基地安全」、「計修備料」及「緊急狀況應變處置」等作法，就是希望竭盡所能避免任何意外發生。

「我相信F-5型機安全、能飛，所以我願意率先同乘飛行。」熊厚基指出，F-5型機能捍衛臺海領空超過35年，絕非偶然或憑藉運氣做到，而是仰賴空軍後勤團隊的維護保養，機隊才能順利運作迄今，是全體空、地勤官兵共同努力的成果。

熊厚基表示，空軍健兒以捍衛領空、守護家園為職責與使命，國家的空防，絕對不會有一分一秒的間隙，希望國人給予每位盡忠職守的官兵肯定與鼓勵。

今天上午台東志航基地一早就出現引擎試車聲大響，不少民眾聽聞熟悉的聲音，紛紛前往志航基地周邊觀看，雖然是早已熟悉不過的場景，但民眾看到F-5型戰機紛紛起飛，還是難耐內心激動的在跑道頭，向飛官舉起大拇指揮手叫好。

(中時新聞網)