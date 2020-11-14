以下5個星座在關鍵時刻運氣好到爆，他的運勢整體看起來總是很順很旺，讓旁人不禁讚嘆：是天選之子吧！

▍1.射手座

射手座完全就是傻人有傻福，腦中整天想著吃吃喝喝玩玩，如果遇到傷心難過的事情就去睡覺，實在是太難過就多睡幾天就好了，這種神奇的天賦讓他很少會讓負面的事停留在腦中太久，樂觀的性格更容易招來好運。也因為這樣不拘小節的性格，周遭的人都很愛跟他相處，因此通常射手都擁有好人緣。

▍2.天秤座

天秤座在面對其他人的要求，總是狠不下心拒絕別人，畢竟他天生愛社交，這種尷尬的事怎麼做的出來？就算很為難也會硬著頭皮答應！但也因為這樣而累積了不少人脈，在關鍵時刻也反過來幫了天秤不少忙。

▍3.獅子座

獅子座給人一種霸道、唯我獨尊的感覺，但其實他對朋友非常講義氣，如果朋友有困難，他一定第一個跳出來伸出援手，也因此他身邊有非常多交情深厚的朋友，在獅子座人生重要時刻總有許多朋友化身貴人相助，就算有問題也能迎刃而解。

▍4.巨蟹座

巨蟹座很顧家，對家人非常好，而且對家中長輩更是有求必應，通常家裡的人就是他最強的後援，在他人生中的關鍵時刻提供最有力的幫助。

▍5.摩羯座

摩羯座的學習力驚人，面對任何事情都全力以赴，也因為這樣的個性讓他隨著時間的推移，實力越來越強，只要有學習的機會他絕對不放過，因此在任何關鍵時刻都有超強應變能力，讓事情順利進行，擁有「實力型強運」。

(中時新聞網)