行政院長蘇貞昌14日上午南下嘉義參加學校午餐全面採用國產食材宣示儀式，蘇貞昌表示，「台灣可以走出去，也不能拒絕世界走進來」政府劍及履及制定相關規定外，為展示決心將學校午餐食材獎勵今由每餐3.5元提高至6元，未來一定會嚴格把關從海關到餐桌，請大家放心。

今天上午蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、教育部部長潘文忠、衛福部次長薛瑞元、立委陳明文、蔡易餘、縣長翁章梁等人及公民團體、營養師公會、全國家長會、團膳、食材供應業者等出席宣示儀式，農委會進行「學校午餐使用國產可溯源食材執行成果」報告指出，為確保全台3500多所國中小午餐使用國產可溯源食材，農委會及教育部2017年開始推動學校午餐使用三章一Q政策，今年全國校園食材登錄可溯源食材比例已達61％，另也加強抽驗把關。

蘇貞昌說，「台灣可以走出去也不能拒絕世界走進來」，我跟陳吉仲都來自養豬大縣屏東，陳吉仲的爸爸就是養豬把他養大的，口蹄疫的痛苦我們親身感受，我的孫女還在讀小學，我對非洲豬瘟都能嚴格把關了，對營養午餐、民眾吃的餐廳一定也能，包括明白標示、嚴格稽查、加重處罰，營養午餐每餐獎勵金也從3.5元提高到6元，政府劍及履及、實實在在，不是只出一張嘴。

農委會進一步說明，推動學校午餐採用國產可溯源食材政策，不僅能確保國中小學童吃到來源明確、優質安全的國產農產品，也能提升國產食材自給率，落實食品追溯追蹤系統，鏈結生產者生計及食安需求，達到家長、學生、農民三贏的效果，未來會和相關單位合作，從食農教育、食材供應平台、校園食材溯源管理及農民對接產銷供應等方面，持續提升學校午餐供餐品質。

(中時 )