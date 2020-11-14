屏東警方在竹田鄉一處農舍，查獲大麻種植製造工廠，起出524株大麻植株及成品，市價超過2億元。（潘建志攝）

屏東警方在竹田鄉一處農舍，查獲大麻種植製造工廠，起出524株大麻植株及成品，市價超過2億元。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

屏東警方在竹田鄉一處農舍，查獲大麻種植製造工廠，起出524株大麻植株及成品，市價超過2億元。2名嫌犯僅國中學歷，自己到美國網路學習如何種植及製造大麻，也在網路購買大麻種子，讓警方大嘆，「這麼好的天賦怎麼不用在對的地方？」

屏東里港警分局掌握情資，在竹田鄉某農舍有人在製造大麻，經3個多月跟蹤埋伏，12日清晨派出24名警力破門攻堅，當場逮捕王姓及張姓2嫌，現場查扣市值逾2億元的大麻植株524株、成品約500公克，及烘乾機製造工具等證物。

據了解，2嫌3、4個月前以每月4萬多元承租農舍，開始在室內種植2品種大麻，嘗試哪一種品種種得好，並以日光機、噴霧器、二氧化碳機來照顧栽培。為了不被人發現，除了設製阻斷器及掃頻器來防止科技用品偵測外，還養了1隻近百公分的大丹狗來守衛。

查緝的大麻每株最多可製造300公克大麻菸，每公克可賣1500元，全部市值超過2億元。2嫌雖僅國中學歷，但自己在美國網站學習如何種植製造大麻，讓警方佩服又感嘆。警方訊後，依違反《毒品危害防制條例》移送法辦，並持續追查成品流向及幕後主使者。

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(中時 )