「此次東亞合作領導人系列會議期間有望簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），這將對區域經濟一體化、經濟全球化發出積極、明確信號。」大陸國務院總理李克強13日向世界預告了這一好消息。

觀察者網引述外媒分析，這項由中國大陸、日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭和東盟10國共同簽署、覆蓋貢獻全球三成GDP經濟體的世界上最大貿易協定，將讓美國下一屆拜登政府「壓力山大」。就算拜登想推翻川普的政策，也要看支持他當選的國內團體是否同意。

RCEP旨在通過削減關稅及非關稅壁壘，建立統一市場的自由貿易協定。除了削減關稅之外，各方還就知識產權、電子商務（EC）、海關手續等廣泛領域的規則制定進行了磋商。

馬來西亞貿易部長阿茲敏·阿里（Azmin Ali）透露，協議將於15日簽署，並稱其匯聚了「8年談判中的血汗與淚水」。標普全球評級亞太首席經濟學家肖恩羅奇（Shaun Roache）則認為，這標誌著中國大陸的外交成功：「RCEP涵蓋了許多經濟體和商品，在如今這個貿易保護主義抬頭的時代實屬罕見。」

RCEP的進展也表明，川普此前退出TPP，削弱了美國在制衡中國大陸對其鄰國經濟影響力方面的能力。「如果拜登正式被確認為大選勝者，那麼這個挑戰可能很快轉移到拜登肩上。」

美國退出TPP後，TPP改名為「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」，即CPTPP。儘管一些觀察人士還在質疑RCEP的凝聚力，但一直想要壓制中國大陸對亞洲影響力的美國，將繼續徘徊在RCEP和CPTPP這兩個現有的亞洲重要貿易協定之外。卡內基國際和平基金會的埃文費根鮑姆(Evan Feigenbaum)指出，上述兩項協議「將為亞洲一代人制定貿易、投資標準」，但現在，美國正置身其外。

有趣的是，一些專家還在指望美國「幡然醒悟」。華盛頓戰略與國際研究中心高級顧問賴因施（William Reinsch）稱，RCEP是否會讓地區格局向有利於中國大陸的方向轉變，還要觀察美國的反應。「如果美國繼續無視或欺負那裡的國家，那影響力的天平就會傾向中國。如果拜登為恢復美國在該地區存在感和影響力制定一項可靠計劃，那麼事情可能還有轉機。」

還有一些分析人士認為，儘管對拜登來說存在政治障礙，但加入由TPP改名而來的CPTPP，是美國深化與該地區經濟聯繫的最佳途徑。雪城大學經濟學教授瑪麗洛夫里(Mary Lovely)說：「留給拜登的選項很明確——讓美國重返TPP，以確保美企的市場准入。」

但有媒體持悲觀看法。儘管CPTPP成員歡迎未來的拜登政府重新加入該協議，但考慮到美國政界各方對自由貿易協議普遍持懷疑態度，這件事可以說不大可能發生。

此外，在貿易方面，拜登將優先關注與盟友的合作，聯手在貿易問題上向中國大陸施壓，並推動世界貿易組織(WTO)的改革，可能不會很快重回當前形式的CPTPP。更何況，此前支持拜登當選的貿易聯盟和進步派一直對自由貿易協定持懷疑態度。他已將這部分人納入其過渡團隊，並可能被建議繼續保護鋼鐵、鋁等脆弱行業。

(中時 )