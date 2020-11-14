空軍F-5型機日前發生墜機意外，飛行員朱冠甍殉職，該型機立即實施全面特檢。在停飛14天後，F-5型機今天在空軍台東基地進行特檢後首飛，空軍司令熊厚基上將特別前往同乘飛行，用實際行動提振軍心士氣。

《軍聞社》報導，今天首次飛行任務1批2架次，機號5403的F-5戰機在早上8點50分準時抬頭起飛，熊厚基坐在後座，前座由飛行員劉劍鴻中校擔任，在執行完成預定的空中課目後，戰機在上午9點30分落地滑回停機坪。

熊厚基強調，這次同乘最主要的目的，就是希望告訴國人，空軍F-5戰機是值得信賴的飛機，空軍全體官士兵捍衛領空、守護家園的信念沒有一絲一毫鬆懈。

在不幸的朱中校殉職事件發生後，空軍台東基地全體官兵不分晝夜，全力投入特檢工作，技勤人員專注執行發動機系統、逃生系統、燃油系統及銹（腐）蝕防護等各項檢查，經過嚴格的儀電測試及跑道試滑後，才有今天的首批試飛任務。

熊厚基表示，他是「空軍司令」也是一位由國家培養出來的「戰鬥機飛行員」，他深知每位飛行員從遴選、培育與訓練都非常嚴格，也非常不容易。飛行員是國家寶貴的人才，更是每個家庭的重要支柱，為了確保戰機安全起降，空軍長年推展「風險管理」、「基地安全」、「計修備料」及「緊急狀況應變處置」等作法，就是希望竭盡所能避免任何意外發生。

熊厚基指出，他相信F-5型機安全、能飛，所以願意率先同乘飛行。F-5型機能捍衛台海領空超過35年，絕非偶然或憑藉運氣做到，而是仰賴空軍後勤團隊的維護保養，機隊才能順利運作迄今，是全體空、地勤官兵共同努力的成果。

熊厚基說，空軍健兒以捍衛領空、守護家園為職責與使命，國家的空防，絕對不會有一分一秒的間隙，希望國人給予每位盡忠職守的官兵肯定與鼓勵。

(中時 )