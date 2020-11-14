索尼(Sony)周四(12日)發行新一代遊戲機PlayStation5(簡稱PS5)，與微軟(Microsoft)Xbox、任天堂Switch展開7年來遊戲機市場商戰。但日本分析師指出，隨著雲端遊戲崛起，索尼每6至7年推出新遊戲主機商業模式可能被打破，PS5或許就是最後1代遊戲機。

PS5不含光碟機、耳機在臺灣售價近13000元，同樣配置在日本國內不含稅售價是39980日圓(約11042元)，由於產量不足必須限購，預購競爭抽籤倍率超過100比1，索尼也喊出PS5首個銷售年度目標是超越上一代PS4首個銷售年度的760萬部，也有分析指出今年度專用遊戲主機市場規模因疫情可望成長21%，達512億美元。

花旗證券指出此熱潮與商業周期可能被打破，「今後6到7年遊戲機或許還有優勢，但雲端遊戲如果能夠解決通訊延遲問題，PS5有可能成為最後的遊戲專用機。」

雲端遊戲已經成為美國科技巨擘兵家必爭之地，去年谷歌(Google)已經推出此種服務，今年亞馬遜(Amazon)、臉書(Facebook)也跟進，而微軟宣布了數起遊戲公司收購案，而且也以Xbox為基礎推出Xbox Game Pass雲端遊戲。

索尼也開始探索雲端遊戲領域，《日本經濟新聞》指出，借助PS4設備銷售，索尼已有約4600萬名付費會員，若是PS5之後無法再推出下一代遊戲主機，將這些會員引導到索尼自身的雲端遊戲服務在競逐此一新興市場上會變得非常重要。

(中時新聞網)