警察不只是人民保母，也幫迷路民眾愛心導航。12日晚上，中興警分局永清派出所警員莊雅萍擔服值班勤務，熱心的蔡姓民眾載一老婦及三大袋回收物品至派出所請求協助。

警方詢問得知，蔡姓男子於國道三號中興交流道附近見該名老太太疑似迷路，將其載至派出所請求協助。老婦人表示平常會到處撿拾回收物品，但是今天在外停留時間過長，天色昏暗，所以迷失了方向。

警方趕緊遞上溫開水供老婦人飲用，並安撫其緊張情緒，因老婦人有輕微失智無法清楚交代住處，女警莊雅萍細心尋找其身上是否有證件可供辨識，在老婦人的帽子上發現繡有其姓名及兒子的聯絡方式，立即聯繫到該婦人的兒子。白姓民眾表示因在外工作無法立即到場，警方向白姓民眾詢問住處後告知會將其母親安全護送返家，老嫗返家後，在家門口頻頻跟警方道謝，並說員警服務熱忱很讚。

中興警分局提醒，家中有失智的長輩，可以幫忙佩戴愛心手環，為親愛的家人增加一份保障，如長輩不慎走失時，讓其他人能夠循著愛心手環所提供的資料，使長輩能迅速安全的回到家中。若遇到家中長輩走失，請主動與當地轄區警方聯繫或撥打110報案，警方將竭誠為民服務。

(中時 )