林男遭撞後人被彈飛十公尺外，當場失去生命徵象。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

周男黑色自小客在發生碰撞後車頭嚴重毀損。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

警方在訊後依公共危險罪將周男送辦。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

周末凌晨台中市東區驚傳酒駕撞死人車禍，27歲周姓男子與友人聚會酒後駕自小客欲返回大里住家，未料行經經進化路、力行路口與同向機車發生碰撞，61歲林姓騎士當場遭撞飛，經送醫搶救後仍不治；周男肇事後發現撞到人一度腿軟下跪，林男家屬聞訊到院看見冰冷屍體，痛批「為何喝了酒還開車？」。警方為周男進行酒測，酒測值高達0.97毫克，警方也於訊後也依公共危險罪嫌將周男送辦。

這起死亡車禍發生在14日凌晨2時53分發生一起嚴重車禍，擔任業務的周男，和友人聚會後駕駛黑色自小客欲返回大里，沿著進化路由北往南行駛，行經力行路口時，與同向61歲林男碰撞，林男當場遭撞飛數十公尺，當場頭部、四肢出血，現場留有大片血跡，經送往中國醫藥大學附設醫院搶救後，仍宣告不治身亡。

周男坦承，喝茫了，依稀記得當時要左轉，就撞上機車；而被撞的林男是焊接工人，女兒聞訊趕赴醫院，聽聞爸爸是被酒駕撞死，痛斥：「為何喝了酒還開車？」「爸爸沒了！」

警方初步研判，周男除違規酒駕，疑未注意前方路況，但確切肇事原因仍待進一步鑑定釐清。

(中時 )