針對行政院發言人丁怡銘失言風波，曾擔任政院發言人的國民黨主席江啟臣，今天在臉書有感而發，他表示，丁怡銘不再是政府對外發言的窗口，已搖身一變成為攻擊敵對政黨與地方首長的砲手，批行政院佈置盛大的鴻門宴，張燈結綵歡迎地方首長列席行政院會，會後開記者會攻擊台北市長柯文哲；政院不但要圍牛救豬，更要以攻擊代替防守。

江啟臣強調，過去扮演政府的化妝師，要戰戰兢兢、謹慎發言，因為行政院發言人代表的不只是行政院長，不只是執政黨，更是國家的發言人。所以我們會用高的道德標準要求，因為人民對國家發言人有更深的期待。

江啟臣表示，也就因為這樣，行政院發言人往往，成為最容易變成犧牲打的職位。回顧過往，前行政院發言人童振源只是因為媒體抱怨溝通不良，就任134天就黯然下台。

江啟臣指出，丁怡銘的案例，卻突破了大家對於發言人角色的想像，連續出包卻可以高枕無憂。因為，丁怡銘在蘇內閣任發言人的工作，不再是政府對外發言的窗口，也不是協助與媒體溝通的傳聲筒，而是搖身一變，成了攻擊敵對政黨與地方首長的砲手。

江啟臣說，可以理解丁怡銘對於自己職位缺乏認知，將自己放置在政黨打手的位置，但我們更擔憂，這樣的價值錯亂已經是行政院一致的共識。

對於行政院長蘇貞昌力挺丁怡銘，還說「知過能改善莫大焉」，江啟臣點出，但蘇貞昌沒說的是，行政院會院會後開記者會攻擊地方首長不是發言人一個人的行為，而是行政團隊整體的作為。

他補充，這場記者會既不是被動受訪失言，更不是臨時起意倉促召開，而是準備充分，耗時費資、製作精美的正式記者會。更是等著地方首長前來建言後，準備轉身攻擊的精密陷阱。這樣的記者會，需要公文流程、耗費公務同仁工時，是行政院面對開放萊豬攻防的整體戰術之一，不但要圍牛救豬，更是要以攻擊代替防守。

他說，在外界看來，行政院就是佈置了一場盛大的鴻門宴，張燈結綵歡迎地方首長列席行政院會。卻在會後轉身召開記者會，不是轉述會議內容、說明政府政策，卻是直接攻擊列席的台北市長柯文哲。行政院自失格局的作為，直接影響中央與地方的互信，後續衍生影響商家商譽，花費公帑道歉的疑雲，更是不在話下。

他覺得，從梗圖到牛肉麵，從行政不中立到造謠生事，連續出包的發言人，仍然繼續穩坐高位，還不下台的理由只有一個，那就是丁怡銘執行的就是行政團隊的整體意志，利用公帑雇用幕僚製作梗圖的、行政院會後反咬地方首長一口的，都不會只是丁怡銘一個人該負的責任。

最後，江啟臣說，蘇貞昌道歉也好，丁怡銘去職也罷，行政院如果還是以黨同伐異的態度面對政策討論，那麼就算丁怡銘走了，行政院內還有會有千千萬萬個丁怡銘。

(中時 )