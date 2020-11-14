一位在通訊軟體自稱「頑皮豹」的男子，與一位酒店妹交往，由於酒店妹自稱「賣笑不賣身」，頑皮豹為了證明女友所言真假，便請友人前往消費點檯測試，沒想到一試就破功，女友竟然幫口交。酒店妹被拆穿心生不滿，趁測試男約她吃飯時，找來2位男性友人痛毆、索討遮羞費，測試男事後提告，酒店妹被判刑1年4個月。

判決書指出，在北市某知名禮服店坐檯的酒店妹，結識「頑皮豹」男友，並說自己「不賣身」，從不接S，男友不信，於是請友人前往測試，沒想到2人在酒精催化之下，酒店妹竟然用嘴巴幫友人服務，友人趁機拍照傳給頑皮豹。

據「東森新聞雲」報導，頑皮豹與酒店妹為此大吵一架分手，沒想到，當初前往測試酒店妹的男子，竟然暈船，對酒店妹分手時發出邀約，酒店妹不爽，赴約時帶了2位男子將他修理一頓，還索討30萬元封口費。

測試男事後提告，酒店妹被依違反恐嚇取罪，判刑1年4個月徒刑，毆打測試男的２名男子，依照共同恐嚇取財罪判刑1年6個月。

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(中時新聞網)