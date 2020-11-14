高雄市議會表決瘦肉精全面零檢出，黃捷竟然落跑閃退？

高雄市議會11日三讀通過自治條例修正案，未來所有肉品，不限牛、豬等，均不得檢出瘦肉精，高雄市也成為第一個所有肉品不得驗出瘦肉精的縣市。「罷捷總部」發言人徐尚賢痛批，高雄市議員黃捷竟然在表決現場「落跑閃退」，讓徐忍不住痛批「更可恨！」提醒黃記得自己身為民意代表，別再一天到晚做秀了。

高雄市議院國民黨團出招，要求陳其邁簽署瘦肉精零檢出同意書遭拒，但因結合無黨派聯盟，以人數優勢通過三讀。對於這樣的結果，陳其邁表示尊重，但民進黨議員卻不滿，開記者會痛批國民黨，利用此事進行政治操作，犧牲市民健康，應該向高雄市民道歉。

臉書粉絲專頁「罷免黃捷–鳳山清捷行動本部」昨日（13）開直播，徐尚賢表示，在因緣際會之下，高雄市總算通過全肉品瘦肉精零檢出，但在這過程中竟然有議員可以「落跑閃退」，簡直莫名其妙；更大罵：「惡霸的政府是很可惡，惡劣的政客是更可恨的！」

徐尚賢指出，在民意代表要為高雄百姓把關瘦肉精的重要時刻，「天殺的黃捷」竟然「落跑閃退」，一個月花一、二十萬的民脂民膏、血汗錢，難道就是要養這樣的議員嗎？瘦肉精難道不應該零檢出嗎？是人民重要，還是黃捷的個人政治利益重要？黃捷他還記得他是民意代表嗎？不僅如此，徐更要求，黃若忘記自己的身分就「趕緊滾下台」；整天只喜歡作秀，卻都是在秀自己的下限。

(中時新聞網)