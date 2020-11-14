大陸國寶級鋼琴大師劉詩昆，如今已經高齡81歲，不過本月7日傳出小36歲的妻子孫穎為他產下一女，老來得女的他難掩興奮之情，立刻跟所有好友分享喜訊。

高齡81歲的鋼琴大師劉詩昆，2017年迎娶小36歲的「琵琶公主」孫穎為妻，本月7日在美國為他產下重約2790克的女娃，而喜獲千金的她難掩興奮情緒，在私人群組分享愛女照片及短片，只見女兒一雙大眼加上尖下巴，似乎遺傳到母親的好基因，將女兒視為心肝寶貝的他，更將愛女取名為劉蓓蓓，乳名則為貝貝，夫妻倆表示希望女兒能遺傳兩人的音樂天分。

劉詩昆昔日有過兩段婚姻，育有56歲及24歲的2名兒子，無奈最後都是以離婚收場，與第二任妻子蓋燕婚姻更是風波不斷，先是傳出家暴事件，接著更有媒體報導壓垮兩人婚姻的最後一根稻草，竟是現任妻子孫穎介入，對此兩位當事者都否認到底，更怒斥是無稽之談。

81歲3度當爸的劉詩昆，也打破已故賭王何鴻燊以78歲迎接么女何超欣出生的年紀，讓網友驚呼表示「根本老當益壯」、「等女兒成年都要百歲了」、「根本都能當女兒曾祖父了」。

(中時新聞網)