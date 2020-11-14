行政院發言人丁怡銘日前為替政府將開放含有萊劑美豬進口辯護，直稱今年台北市牛肉麵節冠軍使用萊牛，引發軒然大波，被點名業者出示檢驗證明澄清，丁怡銘事後也道歉。不過，有網友認為行政院發言人帶頭散布假訊息，向內政部長信箱檢舉丁怡銘，要求內政部依社會秩序維護法將丁送辦。對此，內政部次長陳宗彥今天表示，人民的陳情會依規定處理。

台北市長柯文哲12日親赴行政院會，提案要求萊豬標示，丁怡銘卻在會後行政院記者會拿出圖卡，點名台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛，丁怡銘事後雖親自向店家道歉，並購買100碗牛肉麵賠罪，但外界對於行政院發言人帶頭散布假消息質疑不斷。

有網友在台大PTT論壇發文公布向內政部長信箱檢舉丁怡銘內容，文中指出，「行政院發言人未經查證就開記者會說北市某牛肉麵店使用含有萊克多巴胺牛肉，造成社會大眾恐懼，請依照《社會秩序維護法》第63條第1項第5款，散布謠言足以影響公眾安寧者，處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰作裁定。文末還特別強調「請立刻移送，不要吃案」。

內政部則回文表示，「您好，有關行政院發言人丁怡銘先生散布假新聞的問題，本部已經受理，我們將盡快把處理結果回覆給您。」

針對丁怡銘被檢舉散布假新聞一案，陳宗彥強調，所有人民的陳情、檢舉，一定會依照程序辦理。

檢舉人透露，該檢舉信已分派給警政署，預計11月18日前有結果，看是丁怡銘被裁罰，還是提出檢舉的他會被解決，讓我們繼續看下去。

(中時 )