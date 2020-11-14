台大今(14)日舉行校慶園遊會，校長管中閔(中)在開幕典禮致詞完後，接受媒體聯訪，說明校方處理學生輕生案的相關做法。(攝影趙雙傑攝)

台大今(14)日舉行校慶園遊會，校長管中閔在開幕典禮致詞完後，在接受媒體聯訪時，針對台大學生近日發生多起不幸再度回應，並提到校方已成立專案小組，也重新檢查高樓層安全，今日中午也會發布關懷影片，發動師生共建心理防護網，傳遞支持與安定的聲音。

針對校內近來發生多起學生不幸案件，管中閔昨(13)日下午已發布公開信，向全體師生表達關懷，但不料在信件送出前，一名台大男大生自社科院墜樓重傷。

管中閔今接受媒體採訪時特別提到，前幾天已發全校信，待仍有憾事發生，今天上午因此再錄製影片，預計中午發布，雖不能確定用處多寡，「但一個微笑、幾句關懷，很可能改變一些人的想法，至少他會重新思考要做些什麼。」

管中閔說，事件發生後，校內師生情緒都非常低落，學校不只已成立專案小組，事件發生當下，也重新檢查高樓層安全，更加強心理輔導，包含事件目擊者，以及當事人身邊相關同學，也都安排專業心輔人員進行創傷關懷，同時也追蹤高關懷個案發展，並發動全校導師要和導生接觸，建立心理防護網。

至於有學生認為台大作法像例行公事，無法解決升學主義與壓力等根本問題，對此管中閔則說，結構性因素需要更深入探討，校方下周起會邀請老師、學生會、研究生協會再討論，希望能從根本解決，「現在不揣測個案發生原因，但在這個時代、疫情肆虐，確實可能有心理壓力，必須重新釐清。」

昨日事件發生後，臉書台大學生交流版展開為期兩個星期的貼文審查，禁止討論相關事件。管中閔強調，此舉乃是基於專業心理輔導人員的建議；交流版雖能讓學生得到出口、慰藉，但若沒有適當注意，也可能成為情緒感染來源，也可能衍伸模仿行為的「維特效應」。學生在討論版上的發言都非常自律，「這是好事」，師生與社會都能對此事件表達關心，但盡量不要傳遞。

(旺報 )