「2020鯤鯓王平安鹽祭」14日正式開跑，交通部長林佳龍上午前往台南市北門南鯤鯓代天府參加祈福、開幕儀式，除了支持代天府申請平安鹽祭為無形文化資產，當場也宣布北門區入選觀光局2021經典小鎮，將在建設、活動投入更多經費，現場民眾也響起一片歡呼聲。

林佳龍表示，鯤鯓王平安鹽祭已舉辦17年，活動結合王爺信仰與鹽業文化，對在地觀光、經濟、就業而言，是非常大的亮點。地方在活動打好基礎，要再把點線面串起來，尤其台61全線通車後，到雲嘉南濱海地區交通更便利，北門遊客中心、黑面琵鷺溼地，都是深度旅遊最好去處。

林佳龍也表示，政府推動防疫旅遊、安心旅遊、精緻旅遊，以觀光做火車頭，挑選雲嘉南風景區做示範，導入更多資源，中央地方合作，政府民間配合，相信台灣作為一個世界觀光島，防疫成功後，推廣台灣經驗，期待台灣從防疫大國邁向觀光大國。

(中時 )