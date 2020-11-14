蘇揆親赴皇家道歉夠誠意嗎？侯友宜：萊豬不來就打100分 12:202020/11/14 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇貞昌赴皇家致歉是否有誠意？侯：當事人最清楚（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院發言人丁怡銘誣指「皇家傳承牛肉麵店」用萊劑美牛，行政院長蘇貞昌昨赴店家致歉，新北市長侯友宜14日表示，道歉是種態度，道歉後有人說是否該辭職，他回應，態度是種高度，至於高度要決定在哪，當事人最清楚。 侯友宜表示，是否有誠意由當事人自己去判斷，態度是一種表示的方式，而高度更可展現不一樣的作為。 媒體問及，誣指「冠軍牛肉麵」用萊牛的風波，對行政院發言人給幾分？侯友宜說，如果萊豬不來台，他就會對中央政府民進黨打100分，若真能如此後續就不會有紛擾。 (中時 ) #侯友宜 #丁怡銘 #牛肉麵 #發言人 #蘇貞昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇貞昌道歉沒誠意？粉專開砲：大街打人小巷道歉 11:152020/11/13 政治 萊牛爭議蘇貞昌力挺丁怡銘 民眾黨痛批：雙標黨再現 13:342020/11/13 政治 歪樓波及店家 蘇貞昌致歉但挺丁怡銘：他做得很好 知過能改 09:012020/11/13 政治 蘇揆致歉但挺丁怡銘 黃暐瀚批：差架咧多 07:382020/11/14 政治 牛肉麵風波最終目的不是柯 沈富雄爆丁怡銘要拉下一大咖 01:262020/11/14 政治 蘇貞昌護丁怡銘「年輕人難免犯錯」 宅神傻眼：他1976年的耶 00:312020/11/14 政治 劉心月》淚牛滿麵 蘇貞昌演很大 19:512020/11/13 觀點 蘇貞昌護航丁怡銘「知過能改」 柯文哲：為什麼會放過他 11:382020/11/14 政治 淚牛滿麵 蘇貞昌演很大 04:102020/11/14 時論廣場 蘇貞昌帶丁怡銘道歉 店家回「可以理解」 18:372020/11/13 政治 政治熱門新聞 牛肉麵風波最終目的不是柯 沈富雄爆丁怡銘要拉下一大咖 - 政治 蘇貞昌領丁怡銘登門致歉吐2字 王世堅看不下去痛批：帶頭耍陰 - 政治 被問到是台灣人或中國人 最新民調出爐超意外 - 政治 2024侯友宜若不出戰 媒體人爆一猛將可能再披戰袍 - 政治 李艷秋狠酸：真不知道行政院發言人丁怡銘錯在哪？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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