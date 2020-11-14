行政院發言人丁怡銘誣指「皇家傳承牛肉麵店」用萊劑美牛，行政院長蘇貞昌昨赴店家致歉，新北市長侯友宜14日表示，道歉是種態度，道歉後有人說是否該辭職，他回應，態度是種高度，至於高度要決定在哪，當事人最清楚。

侯友宜表示，是否有誠意由當事人自己去判斷，態度是一種表示的方式，而高度更可展現不一樣的作為。

媒體問及，誣指「冠軍牛肉麵」用萊牛的風波，對行政院發言人給幾分？侯友宜說，如果萊豬不來台，他就會對中央政府民進黨打100分，若真能如此後續就不會有紛擾。

(中時 )