國民黨引用美國動保團體「豬隻顫抖」影片，指瘦肉精讓豬隻有許多副作用，農委會主委陳吉仲質疑移花接木，揚言提告。國民黨主席江啟臣13日抨擊，造假的是行政院，搞的牛肉麵店生意受損，院長還去道歉，如果沒有造假幹嘛要道歉？到底誰再造假？「自己不講清楚，卻要求人民講清楚，先去關3天啦！」

江啟臣強調，所有影片都向美方等相關單位求證，雖然不是針對萊劑拍攝的影片，但有向美國動保團體申請使用權，國內動保團體也說明「QPP快速屠宰場專門宰殺瘦肉精豬隻，這些我們都有去求證，請問行政院求證了嗎？否則行政院萊證明這不是萊豬屠宰場啊！」

江啟臣表示，政府要查證所有資料再來告訴人民，這是政府的責任；如今釀成大禍了，引起所有店家的抗議，去吃幾碗牛肉麵就要打發了嗎？還要用人民的納稅錢來吃牛肉麵了嗎？政府自己先出來講清楚，「你自己不講清楚，卻要求人民講清楚，先去關三天啦！」

(中時 )