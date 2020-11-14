莊嫌到派出所自首，被依照強盜未遂罪送辦。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市莊姓男子13日下午4時55分走進北區大光郵局，他向櫃檯行員亮出玩具手槍，直接表明「我需要現金，不會傷及無辜」一群行員嚇傻立刻蹲下，卻無人拿錢，莊嫌見恐嚇無用，擔心假槍穿幫，自行離去，並到附近派出所自首稱「我想吃牢飯」，遭依照強盜未遂送辦。

44歲莊姓男子原是醫院臨時看護工，最近失業，又欠債15萬，竟異想天開，14日下午趁著郵局快關門，持玩具手槍進入，把手提袋放在櫃台，出示手槍，向行員表明行搶意圖，並稱「我只要錢，不想傷害任何人」。

莊嫌拿出假槍到派出所自首。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

郵局內行員見到手槍嚇傻，立刻往後蹲下，並按下警鈴，莊嫌見大家雖然害怕，卻無拿錢給他的意思，擔心情況僵持，會被認出他持假槍行搶，隨即轉頭退出郵局。

警方接獲報案已前往郵局採證，還在現場時就獲報嫌犯自行投案自首。

莊嫌逃逸後，心知搶郵局事件一定會有人報案，他隨即帶著玩具槍前往派出所自首，並稱「是我想吃牢飯」。

莊嫌表示，在外積欠15萬元債務，無力償還，才會臨時起意，拿著家中玩具手槍搶郵局，想解決生活困境，可惜無法得逞，只好到派出所自首，全案依強盜未遂罪嫌移送臺南地檢署偵辦。

(中時 )