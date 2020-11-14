台灣東洋代理新冠疫苗進口破局，引來炒股、內線交易、派系鬥爭等爭議。國民黨前副祕書長蔡正元今天表示，林全現在灰頭土臉，只能怪他沒有反中的基因，異想天開要引進大陸代理的疫苗來台，終於栽在衛福部長陳時中手上，但林全心裡再怎麼苦，也要挺陳時中。

蔡正元在臉書從政府開放萊豬，談到近期台灣東洋代理新冠肺炎疫苗破局。他嘲諷，衛福部長陳時中真天才，他熱烈歡迎萊豬來台，講了一堆護航官話，台灣人真強壯，男女老幼都不怕萊豬，全台一起來，「吃萊豬、挺時中」。

蔡正元指出，陳時中真厲害，他隻手擋住BioNTech（BNT）疫苗來台，只因那是經過大陸代理的，其實明眼人都知道，大陸代理的意思，就是大陸出錢的。

蔡正元直言，美國輝瑞和BNT共同開發疫苗，開發費用是天文數字，都是用代理權籌錢開發的，反觀台灣敲鑼打鼓的疫苗，連個影子都沒有，除了表面理由外，沒錢沒技術才是主因。

蔡正元揶揄，陳時中真厲害，台灣做不出疫苗，大陸出錢的疫苗，台灣死也不能用，真的很有骨氣，全台一起來，「去疫苗、挺時中」。

蔡正元說，東洋董事長林全曾貴為閣揆，現在下海經商，股東當然是看中他頭上的綠光，林全現在灰頭土臉，只怪他沒有反中的基因，異想天開要引進大陸代理的疫苗來台，終於栽在陳時中手上；林全心裡苦，再苦也要挺時中，當然台灣人的健康也跟著栽了，「厲害了、陳時中」。

(中時 )