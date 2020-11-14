警方在10日在永樂市場附近一處麻將協會逮捕7名賭客以及負責人和2名員工。（圖：警方提供）

北市大同區永樂市場附近的麻將協會，打著合法「棋牌社」名義，卻利用網路聯繫賭客，在延平北路一處民宅開2桌，警方10日持搜索票進入，逮捕8名在牌桌上的賭客、員工以及負責人共10人，訊後賭客每人裁罰9000元，負責人移送賭博罪。

打著棋牌社提供運動休閒活動，警方查獲裡面擺放10多張麻將桌，賭客一進門就以每點10元，先拿600點的點數卡，賭博結束後，再依剩下的點數結算，並支付每分鐘1元的場地費。

警方今年9月間接獲線報，原本在士林的麻將協會轉移到延平北路，警方臨檢時聽到「錢趕快收一收！」因而發覺麻將協會「掛羊頭賣狗肉」，在裡面進行賭博，提供會員依點數兌換現金，10日下午6點多，持搜索票進入查緝。

警方表示，賭客都是35歲到65歲，都是樓上找樓下，一個拉一個前來，若有「三缺一」，現場員工則下來幫忙「湊人數」，警方逮捕負責人以及員工，還有1名女性員工在牌桌上，3人以賭博罪送辦，另外7名賭客則裁罰最高罰金9000元。

(中時 )