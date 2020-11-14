印度在今天(14日)開始為期5天排燈節(दिवाली 或轉寫羅馬字母Diwali)，由於印度總理莫迪(Narendra Modi)下令要求民眾購買國產燈具，大陸企業估計將損失4000億印度盧比(約1529.41億台幣)，而由於印度燈具業者產能問題導致供貨不足，部分地區甚至出現用牛糞燈代替陸製LED情況。

排燈節是印度教、錫克教、耆那教共同節日，也是最重要節日之一，訂在每年印度曆進入天蠍宮(8月)後首個新月日(即陰曆初一)舉行，換算公曆通常是10月下旬到11月上旬舉行，民眾點亮或排出燈火，寓意「光明驅走黑暗、善良戰勝邪惡」。

由於中印邊境衝突，加上與莫迪同屬右翼的美國總統川普(Donald Trump)擴大拉攏印度牽制中國力道，印度反中情緒高漲，除了莫迪下令要求民眾和出馬促銷以外，不少民間組織也發起抵制陸貨運動。

印度燈具市場年估需求５億盞，規模7000億印度盧比，主要都在排燈節銷售，因此印度抵制陸貨行動在此領域影響頗大，因為原本燈具供給有超過半數來自陸企。不過這也造成另個問題，是印度本土企業在排除陸企後，即使超載趕工也無法負荷市場需求，因此部分印企直接使用牛糞或由牛糞提煉燈油來取代陸製品。

有印度批發商指出，目前印度製燈具與陸製或其他國家產製燈具相較，品質、設計美感都大幅落後，加上政府也無法一一監管，因此也有部分商家會刻意將外國製燈具產品包裝上的原產地抹消，當成本土製燈具出售。

(中時新聞網)