行政院發言人丁怡銘因為「萊劑牛肉麵」引發民怨，前民進黨立委段宜康昨天在臉書一句引用三國的「街亭已失」，雖未點名，但下面留言矛頭皆指丁怡銘事件，一片「揮淚斬馬謖」的聲浪。

「失街亭」是蜀漢北伐戰爭中的一場決定性戰事，諸葛亮任命的主將馬謖自作主張，丟掉了街亭這個重要的戰略據點。最後「街亭已失」，諸葛亮選擇退兵不硬碰硬。

段宜康昨天只在臉書寫了「街亭已失」四個字，至今還引起很大迴響，雖未點名，有綠營人士說，若就針對丁怡銘的萊豬牛肉麵事件，可能是暗示行政院的態度，還是趕緊「退兵」吧。

段宜康這四個字，今天依舊在臉書引起熱烈迴響，下面除了一片「揮淚斬馬謖」外，有人說，「到現在都還不打算祭旗，怕就怕不只街亭」、「得意忘形，不懂謹言慎行，不快换將，很快就要兵敗如山倒」、「錯了就止血啊！大局大於一切」。

甚至有人意指行政院長蘇貞昌用的說，「小朋友就該留在幼稚園，不該直上實兵單位」、「摘下他的烏紗帽啦」、「身為國家最高執政團隊的發言人，在正式的記者會裡所發言的內容裡如果真的有不當的發言，就該被適當的處理，這樣才會有所警惕，其實任何黨派的政治人物也一樣！不夠嚴謹的發言，不應該只是用道個歉就了事了」、「要嘛不是內應，還是揣摩上意，又或是忘了我自己是誰的這批薬很純」。

甚至有人針對道歉吃牛肉麵打統一編號一事留言，「只有長官交辦的時候跟要報帳才會打，總不會發言人買保險套都照打統編吧」、「今天有自知之明應該要自己下車」。

(中時 )