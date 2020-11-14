美國總統川普在選後，閃電開除國防部長艾斯培、撤換國防部2名助理部長，還安插國家安全會議（NSC）最高反恐顧問巴特爾（Kash Patel）出任幕僚長，引發外界紛紛猜測川普此舉背後原因。對此，政治大學外交系教授盧業中說，他會讓盟國對於美國的承諾感到困惑，更使得台海面臨不確定性。

川普在推特上開除國防部長艾斯培後，宣布由55歲的國家反恐中心主任米勒（Christopher Miller）接任代理防長，巴特爾則將出任米勒的幕僚長。他曾在效忠川普的共和黨聯邦眾議員努尼斯（Devin Nunes）辦公室擔任高階幕僚。

據《中評社》報導，盧業中在「美國大選後的東亞最新情勢」論壇中談到，必須留意的是，川普本人至今不願認輸所帶來政權交接期的不確定性，除了使中國大陸不願表態外，亦可能增加美國面臨的不確定。因此他認為台灣短期內應力求台海穩定和平。

至於，拜登上台後，美中關係會有什麼變化？盧業中認為，拜登對中政策目前尚未明朗，但美、中整體競爭的框架已成，明年1月後拜登的政策未必不會強硬，科技戰應會繼續進行。

(中時新聞網)