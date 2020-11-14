以下3個星座要特別注意理財狀況，如果不理性規劃金錢的運用總愛任性的亂花錢，未來5年會越活越窮！

▍1.處女座

處女座雖然總說「錢要花在刀口上」，但刀口的定義在旁人看來有點太廣泛，有些東西處女座覺得非買不可，但是旁人看來可能會覺得沒那麼必要。也因為這樣，處女常會入手一些用不太到的東西，又不太專注於工作，不懂得開源節流，以至於日子越過越沒錢。

▍2.金牛座

金牛座是十二星座裡特別愛錢的星座，那麼愛錢為何會越活越窮？因為金牛有個壞毛病，就是常常想要找到能快速致富的秘訣，卻不太想要在本業投入太多心力。也因為這樣的性格比較容易被騙錢，哪個人說什麼生意值得投資、回報率高，就把錢放進去，然後血本無歸。

▍3.射手座

射手座實在太容易被心情影響行為了，如果心情好的時候會努力工作、努力賺錢，也不太會亂花錢，但心情不好的時候就像洩氣的皮球，工作時委靡不振，和朋友聚會又愛裝大爺，動不動喊「這攤我來我請」，也不去管自己實際的金錢狀況，直到沒錢才後悔。

(中時新聞網)