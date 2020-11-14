警方並於屏東某民宿內，緝獲酒駕肇事逃逸被通緝中的江嫌到案。(警方提供／陳世宗台中傳真)

蔡姓男子以竹聯幫、四海幫等幫派名義，連續向被害人恐嚇及勒索財物，同夥的江姓男子在送恐嚇信時，酒後駕車撞上正在施工的陳姓包商和吳姓工人後逃逸，經法院判處徒刑9年4月後逃亡，刑事局中部打擊犯罪中心，日前持檢察官搜索票，拘提及逮捕蔡嫌等10人到案；全案經偵詢後，依違反組織犯罪、恐嚇、傷害及毀損等罪嫌，解送台灣南投地方檢察署偵辦。

警方指出，46歲的蔡姓男子，平常在砂石場擔任圍事，該不法犯罪集團常藉勢借端，以張貼散播毀謗文宣、撒冥紙、潑糞、傷害及毀損等方式，恐嚇逼迫無債權關係的被害人交付財物，已有5名被害人出面控訴；警方獲報後，積極循線展開偵辦，發現同夥高達10人。

專案小組搜出蔡嫌要被害人簽下的本票，全案依法一併究辦。(警方提供／陳世宗台中傳真)

警方調查，負責向被害人送交恐嚇信件的成員57歲的江姓男子，涉嫌於2017年，酒後駕車行經台中市東區撞上正在施工的陳姓包商和吳姓工人後，明知車輪下有人又輾過造成1死2傷，法官怒判「殺人罪」；後經法院判處徒刑9年4月後逃亡，目前由法院發佈通緝中。

警方表示，案經專案小組於11月9日7時許，持台灣南投地方法院搜索票同步查緝，拘提及通知主嫌蔡姓男子等9人到案，另逮捕藏身於屏東某民宿的通緝犯江男到案；全案經偵詢後，將主嫌蔡姓男子提報檢肅治平對象，同夥依違反組織犯罪、恐嚇、傷害及毀損等罪嫌，移送偵辦。

(中時 )