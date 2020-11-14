尚未離職就想跳槽？一名網友分享，去新公司面試完後，人資竟然打到他現在工作的地方詢問他的工作狀況，讓隔天去上班的他狂被虧，也不禁覺得無論最後有無離職，年終恐怕都不保了。貼文曝光後，引發網友熱議，不少人覺得實在太瞎了！

網友在《爆怨2公社》發文分享，去新公司面試完後，對方的人資竟打電話到他工作過的公司詢問他的工作狀況，其中也包括現職，導致他隔天去上班後，被人資虧：「喔！要換工作呦？放心，您的工作表現我都有跟您的新公司如實以報，放心！」

原PO聽了人資的挖苦後，只覺得「心都涼了」，感覺不管自己最後有沒有離職，年終獎金可能都不保了。引發網友熱議，「有些公司會寄自己資料給面試者寫，裡面就會要求提供前公司的資訊， 但還真是第一次聽到真的打過去問。」

另也有許多人說，「正常流程，真的會問的，代表這公司很重視這職務，如順利進入這公司，應該是會不錯。」但也有人遲不同意見，「好慘，什麼奇怪的公司，還沒錄取就搞人」、「如果還在職，去問現任公司也太蝦，尤其是發年終前」、「可是這樣不是很過分嗎？萬一人家還沒有提離職，這樣打來問、不就不得不提了嗎？」

(中時新聞網)