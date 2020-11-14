桃園白牌車搶案警對空鳴槍3嫌乖乖就逮。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮區14日清晨4時許發生白牌車搶案，3名男子疑因缺錢花用，先打電話叫車，再以電擊棒脅迫司機交出身上財物，但司機身上沒錢，3嫌隨即搭乘自家車逃逸。警方獲報在中壢交流道南下匝道圍捕攔截，3嫌因拒絕下車，員警在對空鳴槍2槍後他們才乖乖就逮。

警方指出，25歲徐姓、32歲劉姓及16歲劉姓未成年少年，在凌晨4時許誘騙一名張姓白牌車司機到振興西路一帶，趁四下無人時拿出電擊棒威脅司機交出錢財，但劉男身上沒錢他們隨即逃跑，由劉姓嫌犯駕駛自己的車輛，載著其他2名同夥逃離現場。

警方獲報後立即展開追捕，3嫌拒絕就範竟加速逃逸甚至衝撞警車，造成一名員警右手遭玻璃劃傷及另名員警頭部輕微腦震盪，員警隨即對空鳴槍2槍警告，喝令犯嫌停車，最後以前後包夾在中壢交流道南下匝道攔下犯嫌車輛，並將車上3名犯嫌壓制在地逮捕歸案。

犯嫌落網後，警方除在車上起出大量二級毒品安非他命及毒品咖啡包外，並查扣兩面失竊車牌，訊後依竊盜、強盜及毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園市警察局長陳國進得知英勇負傷緝匪時，亦率刑大副大隊長許木生至北勢派出所慰問，並要求溯源除惡務盡。全案訊後除依竊盜、強盜及毒品罪嫌，移送桃園地檢署偵辦外，並持續深入毒品來源及流向，以釐清案情。

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(中時 )