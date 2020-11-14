永康就業中心同仁捐出家中9成新以上甚至是全新物品進行二手義賣。（曹婷婷攝）

斷捨離還能為公益付出一份心力！永康就業中心同仁捐出家中使用機會少、9成新以上甚至是全新物品進行二手義賣，並於蘆葦啟智中心24周年「用愛展翅」園遊會當天設攤義賣，所得全數捐款給盧葦啟智中心，希望藉此拋磚引玉，讓社會更多的人參與，讓更多需要的人受惠。

勞動部雲嘉南分署永康就業中心今年是第二次與蘆葦啟智中心合作，去年二手義賣所得8600元全額捐助，今年除了由永康就業中心同仁設攤義賣外，同仁加碼捐出100斤自家裁種有機「芭樂」，在園遊會當天共襄盛舉義賣。

永康就業中心表示，公益團體募款不易，尤其是小型機構更困難，希望透過義賣增加機構收入，實質回饋到需要的民眾身上，同時也將永康就業中心設置i分享平台精神，推廣出去。當日所得 10045元全數捐給「蘆葦啟智中心」，剩下未販售出去的物資也一併捐出，讓這份愛能永續傳遞出去，幫助更多需要的人。

永康就業中心黃豑頡主任表示，去年同仁拋出這個點子，大家都熱烈響應，認為與其東西放著不用，捐出來落實愛惜物資，也反思平日的生活習慣，學會珍惜資源，同仁們也因此在工作之餘多了成就感，尤其，今年疫情因素，讓一些機構及團體捐款變少，所以同仁們都覺得，今年大家更應多出一份心力。

(中時 )