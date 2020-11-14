行政院發言人丁怡銘指控「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，引來業者出面自清未使用萊牛，昨天行政院長蘇貞昌更帶丁怡銘向店家二度致歉。對此，新北市議員葉元之在臉書表示，「怒！大院長做錯事卻早下班爽吃麵 基層員警累慘慘 所有成本全民買單！」。

葉元之說，行政院發言人栽贓板橋冠軍牛肉麵用萊牛，酷吏蘇貞昌忽然變身暖男，說發言人是「年輕人難免會犯錯」、「知錯能改善莫大焉」，甚至昨天陪同來板橋吃麵道歉。

葉元之質疑，但是蘇大院長，為何做錯事來道歉卻有牛肉麵可吃，沒做錯事的基層員警卻要站著看你吃麵？

葉元之解釋，首先，蘇貞昌從來不是暖男，他就是個好鬥的酷吏。前台南市警察局長周幼偉，上任不到一年，蘇貞昌就用治安不好為由，將他拔官，完全不給機會；以前我有位新北市政府的同事，曾在蘇貞昌當台北縣長時當科長，因為一場活動沒處理好，立刻被降調成科員。

其次，蘇貞昌會一反常態，對發言人如此寬容，是因為「發言人就是在轉述他的意思而已」。前天發言人為何會攻擊牛肉麵店，當然是因為蘇貞昌下令發言人要殺柯文哲，所以硬去扯台北牛肉麵節，發言人只是背黑鍋。

再者，蘇貞昌昨天下午5點到板橋吃麵道歉，還叫來2位立法委員陪吃，結果道歉的人坐著吃冠軍牛肉麵，新北市警察局卻必須增加幾十位警力站在路邊執勤，負責道路安全及現場秩序。所以道歉的人爽吃麵，加重工作的卻是基層員警，所有成本全民買單，行政院長真是台灣最爽的官。

最後，蘇貞昌5點要來板橋爽吃麵，4點多就會離開行政院，還好意思申請號誌管控，一路綠燈暢通，還有警車開道。5點不到就下班，做官那麼爽嗎？有沒公私不分？監察院長陳菊不用介入調查嗎？

(中時 )