數萬遊客爭睹10公尺高的紅心皇后，重現防疫期間久違盛況。（王文吉攝）

年末最盛大的花卉慶典「2020新社花海暨台中國際花毯節」14日盛大開幕，一早賞花人潮從各地湧入台中，多數遊客搭乘接駁車，交通還算順暢。最吸睛的花毯節展區也出現排隊人龍，一路綿延到停車場，數萬遊客爭睹10公尺高的紅心皇后，重現防疫期間久違盛況。

開幕儀式由佳心舞蹈學園帶來花仙子開場秀，接著瓊瑢舞蹈團身著七彩花裙，以花舞囍樂精湛舞藝象徵大地花團錦簇。啟動儀式由種苗改良場長張定霖、農委會副主委陳駿季、台中市長盧秀燕、立委江啟臣、高虹安以及多位台中市議員等「拋繡球」，啟動象徵愛你愛妳的「2020」大型立體字，宣布23天花期起跑。

台中國際花毯節展區出現排隊人龍，一路綿延到停車場。（王文吉攝）

台中國際花毯節展區出現排隊人龍，一路綿延到停車場。（王文吉攝）

新社花海暨台中國際花毯節開幕日，賞花人潮從各地湧入台中新社。（王文吉攝）

主辦單位種苗改良繁殖場長張定霖致詞時表示，新社花海只是一個展示平台，大山城地區12月底有梅花季，元月底到三月中是新社的櫻花季，4月螢火蟲季，五月桐花季，六到九月是高山旅遊的季節，歡迎各位來訪。

張定霖也致謝4個農會、4個林場、5個商圈、8個休閒農業區、11個社區發展協會共同參與，還有13個里的里長力挺新社花海，花海期間出入不方便，向新社居民鞠躬致歉；他強調，有人潮就有錢潮，每年新社花海花季可以帶進15到20億左右的實質營收。

台中市長盧秀燕、立委江啟臣、高虹安等出席開幕儀式。（王文吉攝）

台中國際花毯節湧入賞花拍照遊客。（王文吉攝）

「新社是台中的普羅旺斯！」盧秀燕大力推薦台中國際花毯節「愛麗絲花境探險」如夢似幻，搭配大面積花海，美不勝收。去年斥資1億多經費重鋪新社主要道路，花季期間原提供4條接駁公車，今年加碼松竹線，高鐵旅客可轉乘台中捷運綠線，經由松竹站接駁車直達新社。

主辦單位表示，新社花海去年吸引236萬人次到訪，台中山城8大休閒農業區超過329萬人次，創造的周邊經濟效益約18.2億，期望今年新社花海活動亦能帶動提振後疫農業旅遊。

今年花海16公頃大面積的「景觀撒播區」包含金黃色太陽麻花田、4色波斯菊及6色百日草，大地畫布組合幾何玫瑰圖樣；「精緻草花區」佈展超過20萬株，圓形繽紛花朵排列，讓花中有花，也傳達愛情的圓滿及美好。

台中國際花毯節展區出現排隊人龍，一路綿延到停車場。（王文吉攝）

農特產品展售區銷售非常熱絡。（王文吉攝）

寓教於樂的「可食地景意象區」以葉菜類、茄科為主的蔬菜及28種的香藥草植物展示。「百合花展館」展示台中山城百合產業，其他還有金門特產區、青農特區、山城農產推廣等，讓遊客欣賞花海也深入認識花海的故鄉。

台中國際花毯節以童話故事「愛麗絲的花境探險」為主題，重現經典角色與場景，包括空中俯瞰花田的大花貓及10公尺高的紅心皇后，陪同民眾與愛麗絲來趟花境奇幻探險。

(中時 )