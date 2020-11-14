交通部每2年進行國內遊覽車營運狀況調查，統計發現，2019年全國1萬7000多名遊覽車駕駛員，平均年齡為50.8歲，其中50歲以上占58％、60歲以上占14.3％。超過3成的業者表示駕駛員短缺，而超過9成的人指出，今年營收較去年衰退。

交通部調查國內917家遊覽車業者及其所屬的遊覽車，統計遊覽車平均每車年營收115.9萬元、淨收入25.7萬元，較前次調查增加6萬元及2.3萬元。儘管平均獲利增加，但有32.8％業者表示駕駛員短缺，車隊規模越大，短缺也越嚴重。

薪資方面，遊覽車駕駛員去年平均薪資為4萬1191元，較2017年增加904元，但有超過4分之1的駕駛去年考慮停開遊覽車，主要原因為收入不佳、客源不穩定、壓力太大等因素。

調查發現，男性駕駛員占98.5％，平均從事遊覽車駕駛工作13.8年，平均年齡為50.8歲，年逾50歲者占58％，60歲以上者占14.3％。考量遊覽車駕駛員身心健康狀況攸關行車安全，94.2％的業者都有要求駕駛員定期作健康檢查，平均每16.9個月做1次健康檢查。

受新冠肺炎疫情影響，超過9成業者預期2020年營收狀況會較去年衰退，僅2.3％業者預期營收成長，而認為持平者占6.5％。進一步就各經營型態觀察，以從事「專營交通車業務」的業者，預期衰退最明顯。

交通部指出，8成以上業者採多角化經營，例如「機關、學校或其他團體包作交通車」、「旅行社以外團體或個人包租旅遊」及「旅行社承租辦理旅遊」。

(中時 )