行政院發言人丁怡銘引發的「萊牛牛肉麵」風波，台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，丁怡銘究竟錯在哪？錯在一開始就心虛、對自己所相信的美牛政策論述信心不足，及在戰場還沒開打就先丟盔卸甲，最後還有勞前線最高指揮官蘇貞昌帶去負荊請罪。

游盈隆反問，那接下來的仗要怎麼打？要怎麼理直氣壯地為含萊劑的美牛美豬進口政策辯護？

游盈隆說，農委會主委陳吉仲是蔡政府進口含萊劑美牛美豬政策的首席理論家，陳的整體政策論述其實已經成形，而且可攻可守，但形諸於外的問題也是自我信心不足，瞻前顧後，見招拆招，迄今仍缺「雖千萬人吾往矣」的道德勇氣。

他說，其他蔡政府執政團隊成員就更可想而知了，從蔡總統以下，除行政院長蘇貞昌、衞福部長陳時中還在前線作戰外，其他各部會政務官、立委、六都市長市議員、縣市長、縣市議員、村里長、黨務系統從中央到地方，自8月底政策宣佈後，個個無心戀戰，敢挺身而出者幾稀？

他表示，可以想見，未來在這個議題戰場上，蔡英文執政團隊要有好表現恐怕很難，因為很多人還没想通，也許包括蔡英文自己在內，還無法說服自己去為政策辯護。

游盈隆今在臉書指出，丁怡銘闖禍那天的言論，其實是根據陳吉仲的一貫說法。如果說，丁怡銘有錯，那陳吉仲也就有錯，進一步就是蔡政府與蘇內閣整個美豬美牛進口的理論、主張與政策有錯，那代誌就更大條了。

他認為，陳吉仲的論述很完整，邏輯也很清晰，聽起來也言之成理，可以是也應該是蔡政府開放進口美牛美豬的基本論述。除了自己可能信心還稍嫌不足外，其實並沒什麼大問題，再加上多數台灣人本來就不怎麼質疑吃美牛的健康風險，蔡政府與蘇內閣大可據以向民眾、向社會溝通說明才對，但為什麼形諸於外是如此畏畏縮縮呢？其實就是心虛。

(中時 )