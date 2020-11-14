穀保家商沈家羲過去曾因投球過度出力導致受傷，因此休息了9個多月，近期調整投球動作收到不錯的效果，之前在立德盃時還投出最快149公里，今天他在黑豹旗64強中繼2局，面對6人投出3次三振，球隊也以9比0擊敗彰藝高中，挺進32強。

出身台中的沈家羲家中並沒有其他人打棒球，自己是國小在社區打球時被教練相中，從北勢國中畢業前來到穀保測試，總教練周宗志也誇讚他投球、守備的協調性不錯。

過去也曾擔任游擊手的沈家羲在投球上也有不錯表現，被教練認為是速球型的投手，但他因為投球發力不當導致腰痛，近期都持續針對這問題去做修正。

「最近都一直在調整沈家羲的投球動作，近期狀況有慢慢好轉的現象，包含上周與合庫的友誼賽也是，今天這2局就是讓他尋找更好的感覺。」周宗志也表示，在沈家羲受傷後，升上高二時決定讓他專職投手。

沈家羲也對今天自己的投球表現感到滿意，也習慣調整後的投球動作，但他也坦言當初腰傷時一度沮喪，「那時看到馮皓投得很好，很羨慕他，也把他當目標，但現在換他把我當目標。」

對於教練安排將專職投手，沈家羲欣然接受，「現在覺得投球比較有信心。」在投手丘上找到自信也讓他把打球設定為職業目標，「當然會想要旅外，想出去闖看看。」

(中時 )