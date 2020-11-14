民眾黨第一屆黨代表選舉原定今截止線上報名，民眾黨昨晚圖公告報名延展至19日，投票日順延至12月12日，遭質疑報名人數不足是主因。民眾黨發言人蔡峻維表示，主要考量參選人申請良民證需要時間，且很多支持者反映希望報名期限延長，黨選委員會決定延期。不過，據悉，台北市政府發言人黃瀞瀅等市府幕僚將不會參選，反而是有意參選2022地方選舉的吳達偉、張睿倉、陳宥丞等人，表態參選黨代表，儼然成為2022黨內初選前哨站。

根據民眾黨日前公告黨代表選舉辦法，11月5日至14日開放黨員線上報名參選，經10名黨員連署後成為候選人，12月5日舉行黨代表選舉，但民眾黨昨臨時公告黨代表選舉期程順延，報名截止順長至19日，12月12日進行網路投票，預計選出100名黨代表、候補20名。

不過，日前傳出參選黨代表登記情況不佳，僅不到20人登記，如今延後登記參選截止日引發聯想。蔡峻維解釋，主要考量很多黨員反映，申請良民證需2至4天，經思考決定參選時，作業趕不及，希望再多給點時間，因此黨選委員會決議延長報名期限，並非報名人數不足而延期。

據悉，截至昨晚統計，登記報名參選近百人，其中不乏曾代表民眾黨參選立委的黨員，像是新北市板橋的吳達偉、台中張睿倉，其立委得票數若轉戰議員選舉，有機會能當選；有意參選南港內湖議員的民眾黨發言人陳宥丞，民眾黨代表選舉讓有意參選2022選舉的人選逐漸浮上檯面。

至於黨內高人氣的黃瀞瑩等市府幕僚，知情人士透露，為避免介入黨內決策事務，引發外界不必要質疑，且對於參選2022選舉意願低，傾向不參選黨代表。

至於黨代表選舉被形容為2022黨內初選前哨站，黨政人士表示，2022地方選舉黨內初選辦法尚未出爐，言之過早，但有意參選者提前表態布局，並參與黨內決策與事務也不錯。

(中時 )