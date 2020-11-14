2020企業女壘聯賽總冠軍戰今（14）日上午在台北市青年公園棒球場進行第5場，新世紀黃蜂在1局下就攻下4分大局，打擊頗有發揮，終場以7比3輕取福添福嘉南鷹，拿下3連勝，並以3勝2敗開始聽牌，下午的第6戰就有機會提前奪冠並衞冕成功。

黃蜂在1局下由林鳳珍擊出2分全壘打，嘉南鷹先發投手杜雅婷壓制不住對方打線，只解決1個出局數就被打退場，接手的柯夏愛也被池亦庭擊出2分打點二壘安打，黃蜂取得4比0領先。

嘉南鷹打線受制於黃蜂先發投手朱怡珊的壓制，直到第4、5局上才各攻下1分，拉近比數；但6局下黃蜂發動另一波攻勢，攻下3分大局，包括林鳳珍的2分打點一壘打，比數拉開為7比2，勝負已定。7局上嘉南鷹扳回一城，但無濟於事，終場黃蜂就以7比3獲勝。

此役黃蜂隊林鳳珍4打數2安打，包括1支2分炮，有4分打點，表現最佳；池亦庭3支1、2分打點，兩人的打擊十分搶眼。

值得一提的是黃蜂先發投手朱怡珊，她投完7局被擊出7支安打，有3次三振、1次四壞球，失3分都是自責分，拿下完投勝，總冠軍系列賽個人已有2勝入袋，而且都是完投勝。嘉南鷹先發投手杜雅婷只投0.1局，被敲3支安打，包括1支2分炮，失4分都是自責分，吞下敗投。

(中時 )