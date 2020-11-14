在今年花蓮觀護盃籃球賽，無論哪支SBL球隊碰上健行科大，都有著輸不得或輸不起的龐大壓力，九太科技也不例外，甚至14日跟健行打到最後3分鐘，九太還僅領先1分，幸好蘇奕晉、于煥亞兩人挺身而出打出10比1收尾攻勢！

九太最後以94比84險勝健行，拿下今年觀護盃第5，貢獻全場最高32分，外加10籃板、5助攻的蘇奕晉表示，「畢竟是碰上學生球隊，前兩支SBL球隊碰上他們都贏了，我們當然也要取勝，否則面子怎麼可能掛得住，輸了很難看。」

蘇奕晉光在首節就摘13分，充分在健行球員面前展現內線破壞力，「我真的是拚了老命啊！更不是隨便就拿32分，假如這麼容易就拿32分，我早就場場都拿了，況且今天手感比較好，好幾次出手都在籃框上面彈了好幾次，然後順利彈進。」

于煥亞更是單場投進8顆三分球，貢獻全隊次高29分，菜鳥前鋒林柏豪也投進3顆三分球、拿下17分，九太總教練劉嘉發賽後不禁開玩笑表示，「這場比賽輸的話還得了，我看老闆八成馬上打電話來了，幸好我們最後仍然留住勝利。」

只是這次觀護盃期間，傷癒復出的九太選秀狀元李漢昇，竟在3場比賽穿上不同背號球衣上場，原來是他來花蓮帶錯去年舊版球衣，只好分別穿上4號、45號與35號球衣上場比賽，幸好這只是邀請賽性質的盃賽，否則他勢必被吹技術犯規。

(中時 )