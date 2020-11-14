若侯不表態外傳2024大選「韓流」將再起 侯：我沒那麼厲害 13:162020/11/14 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 若侯不表態外傳2024大選「韓流」將再起 侯：我沒那麼厲害（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 面對2024年總統大選，資深媒體人韋安說，新北市長侯友宜若不代表國民黨出線，屆時曾帶起「韓流」的前高雄市長韓國瑜再戰的可能性將大增，媒體詢問新北市長侯友宜怎麼看？是否會力挺韓國瑜？侯回應，我沒有那麼厲害。 「我沒有那麼厲害啦！」侯友宜表示，他是新北市的市長，現在全力地把新北市的市政做好，是他現在最重要的一件事，看到新北市不斷在建設，在社會的各方面有長足的進步，這才是他最重要想要完成的夢，他會做好他應盡的本分。 (中時 ) #市長 #新北市 #侯友宜 #韓國瑜 #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 視察淡江大橋進度 候：未來將媲美雪梨港灣大橋 13:262020/11/13 生活 藍營去總店綠營去老店 一個牛肉麵各自表述 12:442020/11/13 政治 美國大選牽動全球藥價 啟動醫療革新下半場 04:102020/11/14 證券．權證 川普敗選人事大風吹 學者：台海面臨不確定性 12:532020/11/14 政治 Top5 男星昔戀侯冠群妹預約分手費 粉絲留血書「死不甘休求見一面」 04:102020/11/14 娛樂新聞 美選後 新一輪科技多頭再起 04:102020/11/13 投資理財 2022台北市長誰來當？柯P脫口喊「支持黃珊珊」 16:142020/11/13 政治 跟風下訂牛肉麵？侯：長期支持、不要單一次捧場 11:452020/11/13 政治 侯友宜致緣道觀音廟匾額 感謝長期熱心公益 14:392020/11/13 寶島 2024侯友宜若不出戰 媒體人爆一猛將可能再披戰袍 00:412020/11/13 政治 政治熱門新聞 蘇貞昌領丁怡銘登門致歉吐2字 王世堅看不下去痛批：帶頭耍陰 - 政治 牛肉麵風波最終目的不是柯 沈富雄爆丁怡銘要拉下一大咖 - 政治 黃捷落跑了！高雄市議會表決瘦肉精人不見 罷捷總部怒飆3字 - 政治 2024侯友宜若不出戰 媒體人爆一猛將可能再披戰袍 - 政治 害慘牛肉麵還不夠？綠網紅「焦糖」見台大意外急喊：來吃豬肉 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。