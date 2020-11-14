面對2024年總統大選，資深媒體人韋安說，新北市長侯友宜若不代表國民黨出線，屆時曾帶起「韓流」的前高雄市長韓國瑜再戰的可能性將大增，媒體詢問新北市長侯友宜怎麼看？是否會力挺韓國瑜？侯回應，我沒有那麼厲害。

「我沒有那麼厲害啦！」侯友宜表示，他是新北市的市長，現在全力地把新北市的市政做好，是他現在最重要的一件事，看到新北市不斷在建設，在社會的各方面有長足的進步，這才是他最重要想要完成的夢，他會做好他應盡的本分。

(中時 )