國內伺服器機殼龍頭-勤誠興業馬稠後產業園區新廠14日開工！勤誠專注伺服器機殼本業37年，產品在台灣研發設計，全球市佔率約10%。為配合未來歐、美市場的產能需求，預計砸下22億重金、在嘉義馬稠後產業園區打造一座集研發及生產的智能化廠房，這也是勤誠集團37年來在台首度最大投資案！

勤誠集團自去年11月開始找尋合適產業用地，嘉義縣政府今年4月獲知勤誠的需求後，便積極接洽勤誠前往馬稠後產業園區現勘，勤誠對於馬稠後園區的區塊及週邊環境非常滿意，經園區土地標售公告及審查等相關程序，今年8月取得1萬餘坪的土地產權，10月份取得建築執照，預計興建樓地板面積1萬4210坪的廠房及設備投資，計畫明年第四季完工，將提供超過400個工作機會。

嘉義縣長翁章梁指出，馬稠後產業圈第一期目前已有29家廠商進駐，9家廠商生產營運，其餘廠商也陸續建廠中，後期園區刻正進行公共工程，並同步辦理土地預售事宜，縣府團隊積極協助廠商建廠營運，讓園區開發早日完成，也讓嘉義青年能返鄉，在地生活、在地就業，帶動嘉縣產業發展。

勤誠集團表示，在美中貿易戰、疫情等挑戰下，加強營運應變彈性與分散生產基地為必然策略，中國大陸為勤誠長期主要生產重鎮，未來中國兩座既有生產基地將持續供應中國快速成長的本地市場需求，嘉義新廠則著重滿足美國與歐洲客戶訂單。

此外，新廠也將結合在台研發資源，根據客戶需求快速調整設計、製造與出貨地區，進一步增進公司全球化布局下產能、技術及人力的彈性配置。

展望未來，預期全球伺服器產業持續受惠5G、AI、物聯網、雲端服務等趨勢而保持成長，勤誠投資新廠即是為此做足準備，不僅將繼續耕耘中、美兩大地區雲端伺服器市場，也積極拓展歐洲、印度、澳洲與東協商機，提供全球客戶高度彈性與客製化服務，強化產業領導地位。

勤誠集團強調，未來也將透過與產業聯盟廠商、學校、法人等一起跨域攜手，藉由技術合作與產學交流，創造嘉義產業的競爭優勢。

(工商 )