胡宇威、夏和熙在體育競技實境節目《全明星運動會》擔任藍隊正副隊長，積極爭取比賽榮耀獲粉絲喜愛。14日受邀擔任新力旺企聯女壘總冠軍戰第五戰開球嘉賓，不過胡宇威似乎太緊張不小心暴投。聊起姐夫日本職棒千葉羅德海洋隊投手「殷仔」陳偉殷，夏和熙說姐夫虧他在節目中「跑步姿勢很醜」。先前「不死鳥」郭泓志曾上節目指導，忙季後賽的姐夫若有機會返台，也願意上節目為藍隊特訓。

胡宇威先前透露，將有全新項目「多人運動」登場，且有男有女、衣服可有可無。夏和熙笑說，之前練習完，所有人屁股跟腰酸痛3天，喉嚨也很痛，「我們兩個叫的最賣力，而且在最前面」，讓人畫面感十足。因隊員柯有綸受傷，將有新隊員遞補，胡宇威透露新隊員未滿30歲、本業是演員，田徑項目很厲害，且也已經加入「多人運動」，被問到是自願？胡宇威瞬間隊長上身「就算不是，我也會逼他！」

夏和熙也爆料，「藍隊」練習出席率90％高得離奇，全因隊長胡宇威「緊盯」所有人行程，因胡宇威自己工作盡量安排下午、晚上，而早上到中午就能訓練，「他可以誰能說不行，早上七點沒理由不行」，也抖出隊員「比利」常遲到，只要有人遲到就會說「我今天會『比利』一下」，秒變形容詞。夏和熙也會盡責地聯繫隊員，回報出席給胡宇威。被問到能接受的請假理由？胡宇威斬釘截鐵說「除非受傷或工作」，夏和熙笑說「我會禁止他一天不能訓練超過3個項目」。日前夏和熙腳受傷，隊友不僅陪復健、還開車接送，讓他很感動「受傷後更貼近大家」。

由於隊員不是約練習、就是相約看播出，但胡宇威似乎太過動，某天休息日竟在群組問大家「大家要不要健身？」最後被大家已讀不回。夏和熙說，胡還約大家去做空中瑜伽，「看一個肌肉男在粉紅色布裡飛出來，很像一隻蝴蝶」，胡宇威則笑說，第一次嘗試空中瑜伽，因為激烈運動後，瑜伽放鬆效果好，也覺得有時在家很空虛，想約大家運動培養感情。此外夏和熙也爆料，有一次接到胡宇威電話「他竟然在泡澡時打給我講工作，邊在一旁戲水」，胡宇威笑說「要珍惜每分每秒」。

胡宇威（右）、夏和熙近期在體育競技實境節目《全明星運動會》奮戰表現令觀眾喜愛。（中華壘協提供）

胡宇威、夏和熙14日受邀擔任新力旺企聯女壘總冠軍戰第五戰開球嘉賓。（中華壘協提供）

(中時 )