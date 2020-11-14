台女自菲入境先陰後陽 檢疫期滿搭高鐵途中才知確診

【現場直播】今再增3例境外移入確診！ 疫情指揮中心召開臨時記者會。(中時新聞網)

國內今日新增3例境外移入新冠肺炎確定病例(案599至601)，分別自菲律賓、印尼及克羅埃西亞入境。其中，案599本國女子檢驗時有微弱訊號，先判為陰性，但使用新試劑再驗則檢出陽性，搭高鐵回家時才知，但女子Ct值高，高鐵乘客均有戴口罩，研判傳染力不高。另一名案601羅埃西亞籍男子曾在國外確診，入境時雖有陰性報告，但檢疫期滿後自費採檢卻檢出陽性。截至目前，國內共累計600例確診案例。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，案599為40多歲本國籍女子，今年2月上旬至菲律賓探親，10月29日返台，入境迄今無症狀。女子11月11日進行檢疫期滿前採檢，檢驗結果有微弱訊號，再度採檢結果為陰性，便在隔日放女子回家。後來實驗室引進新的檢驗試劑，將原有檢體再來檢驗，結果呈現陽性，Ct值為33，研判是處於感染後期的陰陰陽陽情況，今日確診新冠肺炎。

莊人祥表示，該女子是在搭高鐵返家途中接獲陽性通知，但全程都有戴口罩，沒與他人交談，加上女子處於感染後期，研判傳染力不高。因女子座位旁無其他乘客，且同車人員全程皆佩戴口罩，因此無需匡列接觸者。

案600為30多歲印尼籍女移工，11月7日來台工作，入境時無症狀，集中檢疫所檢疫期間，於11月9日出現輕微發燒、嗅覺異常、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等，因症狀持續，11月13日採檢通報，今日確診，Ct值為26。目前已掌握個案接觸者共42人，其中同班機前後二排座位旅客29人及同車接觸者1人，列居家隔離；同班機機組員12人因有適當防護，列自主健康管理。

案601為40多歲克羅埃西亞籍男子，平時即有鼻子過敏情形，今年7月曾出現症狀，並於克羅埃西亞確診新冠肺炎，經隔離14天後症狀緩解，且複驗陰性而解除隔離。男子本次因受台灣公司聘請，10月29日來台工作，入境時無症狀，並持有登機前3日內陰性報告。

雖然持有陰性報告，但男子在居家檢疫期間，曾於11月1日出現鼻塞症狀，自認是過敏而未通報；11月13日檢疫期滿，因公司要求自費採檢，今日確診新冠肺炎，Ct值為34。目前已掌握男子接觸者共3人，為公司同事，因曾與個案共餐，列居家隔離。

截至目前，國內共累計600例確診，分別為508例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例比利時工程師；另1例江蘇台商(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、535人解除隔離、58人住院隔離中。

(中時新聞網)