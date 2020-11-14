淡海輕軌藍海線明將正式通車，新北市長侯友宜14日面對媒體詢問，再度邀請民眾前往參加，侯友宜說，明天藍海線新增的三站將通車，藍海線接綠山線將帶動整個北海岸的風光，歡迎大家來坐車。

侯友宜說，明天藍海線第一期完工，謝謝辛苦的捷運局、淡水市民的支持，歡迎大家到新增三站的藍海線來坐一坐，這些站都非常漂亮，不僅可以沿著台灣海峽有最美麗的風光，還能欣賞很多的藝術品，藍海線接綠山線將帶動整個北海岸的風光。

(中時 )