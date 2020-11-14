淡海輕軌藍海線明將通車 侯：將帶動北海岸的風光 13:292020/11/14 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡海輕軌藍海線明將通車 侯：將帶動北海岸的風光（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 淡海輕軌藍海線明將正式通車，新北市長侯友宜14日面對媒體詢問，再度邀請民眾前往參加，侯友宜說，明天藍海線新增的三站將通車，藍海線接綠山線將帶動整個北海岸的風光，歡迎大家來坐車。 侯友宜說，明天藍海線第一期完工，謝謝辛苦的捷運局、淡水市民的支持，歡迎大家到新增三站的藍海線來坐一坐，這些站都非常漂亮，不僅可以沿著台灣海峽有最美麗的風光，還能欣賞很多的藝術品，藍海線接綠山線將帶動整個北海岸的風光。 (中時 ) #海線 #藍海 #北海岸 #侯友宜 #山線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東北風＋颱風外圍雲系 北北基宜大雨特報 03:532020/11/14 生活 綠線初體驗 燕化身一日列車長 04:102020/11/14 地方新聞 樹科大暴風電競行動 開闢電競業新藍海 18:352020/11/13 寶島 藍海線開通 房市溫溫漲 04:102020/11/14 財經焦點 視察捷運綠線 盧秀燕擔任一日列車長 17:052020/11/13 生活 樹德科大電競團隊 積極搶市 04:102020/11/14 地方新聞 平均地權基金編125億 議員批灌水 04:102020/11/14 地方新聞 視察淡江大橋進度 候：未來將媲美雪梨港灣大橋 13:262020/11/13 生活 藍天筆電出貨 今年拚160萬台 04:102020/11/14 證券．權證 侯友宜致緣道觀音廟匾額 感謝長期熱心公益 14:392020/11/13 寶島 政治熱門新聞 蘇貞昌領丁怡銘登門致歉吐2字 王世堅看不下去痛批：帶頭耍陰 - 政治 牛肉麵風波最終目的不是柯 沈富雄爆丁怡銘要拉下一大咖 - 政治 黃捷落跑了！高雄市議會表決瘦肉精人不見 罷捷總部怒飆3字 - 政治 2024侯友宜若不出戰 媒體人爆一猛將可能再披戰袍 - 政治 害慘牛肉麵還不夠？綠網紅「焦糖」見台大意外急喊：來吃豬肉 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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