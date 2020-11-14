台中捷運綠線將於16日展開為期1個月的試營運，客服中心也將同步上線。（中捷公司提供／陳淑芬台中傳真）

台中捷運綠線將於16日展開為期1個月的試營運，客服中心也將同步上線。中捷公司董事長林志盈14日表示，為打造旅客與中捷公司間暢通無阻的聯繫管道，客服中心也同步開放旅客撥打進線，專線電話為「04-37063606」，每天上午6時至24時提供服務，全年無休。

林志盈強調，他要求客服人員接聽電話時，需保有耐心與服務熱忱，以旅客的角度為出發點，才能清楚接收旅客反映的問題及瞭解真正需求，在第一時間提供合適的幫助，讓旅客對捷運系統更加有信心。

台中捷運綠線將於16日展開為期1個月的試營運，客服中心也將同步上線。（中捷公司提供／陳淑芬台中傳真）

中捷公司指出，客服中心服務時間為每日6時至24時，全年無休，旅客如有相關服務問題，可撥打客服專線「04-37063606」反映，除了諮詢外，如對於中捷公司提供的服務有任何寶貴意見及指教，都可撥打客服專線，讓中捷公司能傾聽旅客的聲音，並提供更完善的旅運服務。

中捷公司表示，捷運綠線將於12月19日正式通車，中捷已做好準備，將提供市民朋友安全、可靠、舒適及便捷的運輸服務，以及貼心、便利的旅客聯繫管道，協助市民朋友了解台中捷運，迎接捷運新生活。

(中時 )