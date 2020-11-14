唐治平近年外型消瘦。（圖／翻攝自hitomiwu IG）

41歲戲劇小生唐治平多年前演出電視劇《白色巨塔》、《花樣少年少女》、《求婚事務所》等走紅，過去他曾和宋紀妍、丁寧等人傳緋聞，因帥氣外型被封「小王力宏」。最近他出現在王瞳的IG中，整個人爆瘦消風，跟過去壯男形象差很大，他接受媒體訪問更坦言經濟出狀況。

泰國籍的唐治平因有深邃五官，一出道就頗受矚目，20年前他演出《花蝴蝶與野玫瑰》，後來接演《名揚四海》、《東方茱麗葉》等，是過去偶像劇中常見面孔，5年前他客串演出《世間情》，被陳子玄曬出合影，打趣封他「小王力宏麥克哥哥」。

最近王瞳分享參加時尚派對「500趴」的照片，見唐治平穿著白色花紋襯衫久違現身，但整個人爆瘦、身形小一號，臉也凹陷不少。他接受《聯合新聞網》訪問，承認自己其實從小到大都是吃不胖的體質，當年是為了工作刻意練壯，最近幾年沒繼續鍛鍊、沒多吃高蛋白食物，才讓身材回到原本的樣子，184公分的他，目前體重有67公斤。

報導指出，唐治平說他家族雖在泰國開魚露公司，自己其實是沒拿到什麼錢的「負二代」，目前經濟吃緊、欠債百萬，「每個月都要借錢度日」，他過去在台灣工作多年，現在最難的是想辦「歸化」不成，因需要財力證明，他後悔年輕時賺錢容易沒辦，近年收入少了，「想辦卻很難辦」。

(中時新聞網)