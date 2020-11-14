桃園市68歲黃姓婦人，13日神情慌張衝進合作金庫大溪分行要提領45萬，行員詳問用途，婦人表示檢察官指示領款，行員報警後前往勸說，婦人才知自己遭詐騙，且日前已遭詐領款項30餘萬元，警方立即請行員將提款卡掛失，防止婦人繼續遭詐騙。

大溪警分局表示，婦人日前接獲詐騙電話，歹徒冒充中華電信人員通知帳單有問題，涉及跨國犯罪，進而轉接假警察、假檢察官要求婦人交出存款簿及提款卡，婦人依指示將存款簿及提款卡放置於住家附近花圃，由假檢察官派人取走，並將款項提領。

歹徒從婦人存款簿發現定時有一筆利息入帳，發現婦人有一筆投資型保險，歹徒將存款簿再放回花圃，進而要求婦人持簿將保險解約領取解約金，婦人因害怕涉及刑案就配合辦理，婦人前往提款時機警的行員立即通知警方到場，經警方勸說並阻止婦人繼續遭詐騙。

警方說，本案犯罪初期歹徒迅速將被害人帳戶餘額提領一空，然而年長者長期投資儲蓄，很容易陷入巨額損失的第二階段犯罪，警方呼籲家屬應多關心長者言行舉止，被害人領款時通常都有異常表現，主動多關懷，發現可疑立即通報警方，可防止憾事發生。

(中時 )