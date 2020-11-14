Melody（殷悅）以歌手身分出道，2006年閃嫁富商吳育奇後，生下兩個寶貝女兒，近來多活躍於談話性節目，她透露近來收工回家時，收到大女兒親自寫的紙條，原來是日前自責數學考不好的她，在經過安慰和開導之後，心境有了些許轉變，讓Melody坦言相當感動。

Melody表示錄了一整天節目收工回家，看到了女兒留在桌上的小紙條，便憶起前幾天大女兒因為數學成績不理想而沮喪，並自責全是過於粗心導致，甚至為此感到相當焦慮，這讓看在眼裡的Melody相當不捨，並開導女兒是人都會出錯，有狀況不好的時候很正常，但重點是要搞懂自己錯在哪裏，如今見到女兒表示知道做錯的地方在哪，爸爸也有幫忙複習，更強調明天考試絕對會考好，讓Melody表示相當欣慰。

Melody表示在自己苦口婆心的教導，似乎在女兒身上看到成效，對此她表示孩子有責任心很好，但更重要的是給予孩子的陪伴與溝通，要讓她們理解「成績」不一定是最重要的，而是自己對於學習的態度。

對此網友紛紛回應：「女兒真的很貼心，也都很懂事，證明你教養的十分好」、「媽媽教的真好，感覺妳真有耐心，是媽媽們的榜樣」、「女兒有責任感，意謂家庭教育相當成功」，對Melody的教育方針讚賞不已。

(中時新聞網)