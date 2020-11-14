嘉義市教育處長林立生督促學校食育訓練及食材把關再升級。（嘉義市政府提供）

針對行政院長蘇貞昌14日宣示學校午餐全面採用國產食材，嘉義市政府教育處長林立生表示，早已規範全市公立國中小學營養午餐全面採用國產牛豬肉，並將「肉類加工品」也納入食材供應商的合約中，把關再升級。

林立生指出，今年9月1日市府已發函給所屬各國中小學，供應膳食食材，一律採用「國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材」，且依據《學校衛生法》第23條規定，學校使用的食材應優先採用中央農業主管機關認證之在地優良農業產品，並禁止使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品。

林立生表示，該處於9月9日再次函文學校，要求各校訂定午餐食材採購合約時，契約務必納入「一律採用國內在地豬肉和牛肉之生鮮食材」的規範，並將「肉類加工品」也納入，目前各校已陸續完成契約修訂。

教育處會嚴格要求學校驗收時，注意食材供應商是否符合相關契約規定，營養師也會針對食材或廚房等進行訪視，加強把關。

市府與灃食公益飲食文化教育基金會也合作推廣新食育觀，14日在嘉義國中舉辦「良食脈動食育講座」，透過講座、影片、QA短文教育從產地到餐桌的營養新知。

(中時 )