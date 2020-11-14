2021年7月的東京奧運決定開放海外觀眾，日本政府本周的會議表示希望比照鬆綁的入境措施，讓部分「疫情穩定的國家及地區」觀眾免去入境檢疫14天。畢竟隔離14天恐怕會讓人懶得跨海前往，此外也有可能開放海外觀眾搭乘大眾運輸系統。

日媒《共同社》報導，東京奧運不會要求海外選手入境檢疫14天，而是以到達日本前的72小時內通過新冠肺炎檢測。組委會事務總長武藤敏郎說：「運動員、教練、裁判團將被允許入境，只要他們進來日本之前接受最高標準的檢驗。」屆時光是選手(包含帕奧)就超過1.5萬人，當局表示詳細情況明年春天定案。

11月1日起，日本政府解除包括台灣在內等9國的入境管制，屆時台灣觀眾也可望列在「疫情穩定」的免檢疫名單內。依照屆時全球疫情狀況，台灣觀眾返國後可能仍須居家檢疫14天。

日本金牌體操名將内村航平說：「現在仍有80%日本人民不相信奧運能順利在疫情中舉行。我希望能改變他們的想法，奧運不是不能辦，而是該怎麼辦。」東京奧運之後半年接著是北京冬季奧運，可以提供後者寶貴經驗。

(中時新聞網)