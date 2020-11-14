大陸全國政協常委、經濟委員會主任，前中國銀監會主席尚福林14日表示，應推動金融機構向實體經濟合理讓利。他並指出，不管是傳統的金融業態，還是像螞蟻金服這樣的金融業態，都應該遵循金融業的一些基本規律。金融體系除了要提高市場效率，同時還要防範風險。

香港信報報導，尚福林14日上午在財新峰會上演講指出，大陸「十四五」期間，金融業應堅持服務實體經濟的宗旨，更應該對準?力點，加快構建以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局做好金融服務。

他說，一是服務現代化的經濟體系建設，重點是要發揮金融對科技創新的支撐推動作用；二是要大力發展普惠金融，要加強民營、小微、三農等薄弱領域的金融支持，同時推動金融機構向實體經濟合理讓利；三是積極推進綠色金融，發揮金融資源配置的導向作用，助力社會發展全面的綠色轉型。

尚福林表示，大陸金融業要堅持穩健的貨幣政策，要加強和改進金融宏觀調控，防範國外超常規貨幣政策和經濟過度金融化引發的貨幣溢出效應和輸入性風險。此外，要為實體經濟發展營造適宜的貨幣金融環境，保持適度的貨幣增長，並且健全市場化利率形成和傳導機制。

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