台中市南屯區1間網拍店面，13日凌晨遭到1輛自小客車以倒車方式衝撞，造成鐵捲門凹陷及玻璃破碎，電腦、影印機等做生意工具亦全摔倒在地；警方獲報後前往調查，發現涉案的車輛停在路邊來自南部，目前正追蹤車主的身分，全案正由警方循線調查中。

警方指出，從店家監視器畫面，發現男子站在馬路中央，一邊拿手機錄影，一邊指揮倒車進店面，前進後退2次後，轎車直接開走。但從另一個角度發現，自小轎車直接朝著鐵門撞下去，第1次撞擊落地窗整面破碎，第2次連鐵門都撞破，衝進店內，現場滿目瘡痍。

店家事後發現除滿地碎玻璃外，落地窗整個是被撞凹撞掀，包括店內電腦螢幕、影印機通通被撞壞。網拍人員指出，他們有時候會忙到凌晨一兩點都有可能，如果對方再早一點來，很可能真的事會傷到人，就不是只有店家的財物損失而已。

警方表示，遭撞的是南屯區一家網拍店面，經店家表示無與人結怨，事發前也未接到任何警告，不知道為何對方要開車撞店，也懷疑對方是否尋錯仇？初估器具損失就超過50萬元。

黎明派出所副所長蔡明松說，目前店家已至派出所報案，並提出毀損告訴，警方已掌握歹徒的身分及車輛，全案正積極查緝偵辦中。

(中時 )